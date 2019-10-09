Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı başladı - Uçuş hareketliliği (3) - DİYARBAKIR

Barış Pınarı Harekatı başladı - Uçuş hareketliliği (3) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır 8. Ana jet üssündeki hangarlar ve pistte bekleyen savaş uçakları - Savaş uçaklarının pistte ilerlemesi - Bir savaş uçağının inişiBarış Pınarı Harekatı - Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyorDİYARBAKIR (AA) - Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde hava hareketliliği yaşanıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor.Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor.Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

Argo Savaş Uçağı 

İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş Uçağı DüştüSınırda Savaş Uçağı Düştü
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı