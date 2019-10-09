Barış Pınarı Harekatı başladı - İncirlik Üssü'nde uçuş hareketliliği (2) - ADANA
- Barış Pınarı Harekatı - İncirlik Üssü'nde uçuşlar - Hava hareketliğiBarış Pınarı Harekatı - İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik gözleniyorADANA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana 'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşanıyor.Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik gözleniyor.Bazı Türk savaş uçakları üsse iniş yaparken, bazıları da pistte hazır bekliyor.Öte yandan askeri kargo uçakları ve tanker uçaklarının da üsse geliş ile gidişleri sürüyor.
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