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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı başladı (2) - CEYLANPINAR

Barış Pınarı Harekatı başladı (2) - CEYLANPINAR

- Bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar - Uçaklardan görüntü - Sınır bölgesine askeri sevkıyat ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'dan dumanlar yükseldiği görüldü.
(2)

Gesi Yükselen 

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