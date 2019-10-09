Barış Pınarı Harekatı başladı (2) - CEYLANPINAR

- Bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar - Uçaklardan görüntü - Sınır bölgesine askeri sevkıyat ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'dan dumanlar yükseldiği görüldü. (2)
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