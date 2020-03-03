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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
- Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce çocuk dünyaya geldi

- Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce çocuk dünyaya geldi

Şanlıurfa

Bebek Hastane Sivil Toplum Sağlık Personeli Ameliyat 

-Barış Pınarı Bölgesinde yüzlerce çocuk dünyaya geldi
-Hastaneden görüntüler
-Çocuklardan detaylar
-Genel detaylar

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile istikrarın sağlandığı Telabyad ve Resulayn kentlerinde yer alan hastanelerde 285 çocuk dünyaya geldi. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü danışmanlığında Suriyeli doktorların ve sağlık personelinin çalıştığı hastanelerde Şubat ayı sonu itibariyle, 90 bin 253 poliklinik hizmeti verilirken, 56 ameliyat gerçekleştirildi ve 285 bebek dünyaya geldi. Türk Kızılayı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ilaç ve tıbbi teçhizat desteğinde bulunduğu hastanelerde tedavi gören hastalara 200 bin kutu ilaç dağıtıldı. Telabyad ve Resulayn'daki hastanelerin ilaç ihtiyacını karşılamak için sivil toplum kuruluşları ve ilaç firmaları ile irtibat kuran AFAD, bu kapsamda ilaç firmalarının Kızılay'a bağışladığı 63 bin 140 kutu muhtelif ilacı da Telabyad Hastanesi'ne teslim etti.
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