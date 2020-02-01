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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Barış Manço ölüm yıl dönümünde Kadıköy'de şarkılarıyla anıldı

Barış Manço ölüm yıl dönümünde Kadıköy'de şarkılarıyla anıldı

-vatandaşların salona girişi

Televizyon Müzik Grubu Ölüm Yıldönümü Rock Şarkıcı 

--Barış Manço ailesi sahneye çıkış
--Doğukan Manço konuşması
--konser
--vatandaşların konsere eşlik etmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Barış Manço, 21. ölüm yıldönümünde Kadıköy’de şarkılarıyla birlikte anıldı. 1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Manço için Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” anma programında Kurtalan Ekspres grubu sahne aldı. Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço,Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir programla Kadıköy’de anıldı. Barış Manço’nun önderliğinde 1972 yılında kurulan Kurtalan Ekspres müzik grubu ise anma programında sahne aldı. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” adlı anma programına sevenleri yoğun katılım sağladı. Hıncahınç dolan salonda vatandaşlar merdivenlere taşıp otururken çoğu zaman ayakta programa eşlik ettiler. Kurtalan Ekspres Müzik Grubunun seslendirmiş olduğu birbirinden güzel Barış Manço şarkılarına seyirciler doyasıya eşlik etti. Program boyu söylenen şarkılarda alkış eksik olmadı. Program öncesi sahnede konuşan Doğukan Manço, “ 21. yıla baktığımızda git gide artan bir Barış sever kitlesi var. Çocuklar artık büyümeye başladı ve Barış Manço sevgisi de artıyor. Bazen bize de soruyorlar nedir bu Barış Manço’ya olan sevginin artma sebebi diye baktığımız zaman geçmişten bu zamana bu kadar birleştirici az örnek var çünkü değer olarak. Ve Barış Manço bizleri birleştirmeye her zaman devam edecek” diye konuştu.

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