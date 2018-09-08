Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Barınma merkezinde kalan Suriyeliler Adıyaman’dan ayrılıyor

Barınma merkezinde kalan Suriyeliler Adıyaman’dan ayrılıyor

Barınma Merkezinden görüntü

Allah Çadır Kent 

-Suriyelilerden görüntü
-Çadırlardan görüntü
-Toplanan malzemelerden görüntü
-Vedalaşmalardan görüntü
-Eşyaların tırlara yüklenmesi
-Otobüslerden görüntü
-Röpler
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeliler Kilis’e gidiyor ADIYAMAN

- Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nde kalan 4 bin 400 Suriyeli Kilis’e gidiyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen taşınma kararı doğrultusunda Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyelilerin taşınma işlemleri başlatıldı. Taşınma işlemlerinin ilk gününde 4 bin 400 Suriyeliden 500’ü 12 otobüsle Kilis’e doğru yola çıktı. 1 hafta boyunca devam edecek olan taşınma işlemlerinde Suriyeliler otobüslerle Kilis’e gönderilirken, burada bulunan ev malzemeleri de tırlarla gönderiliyor. Kilis’e gittiklerinde Suriye’de bulunan akrabalarını ve dostlarını rahatlıkla görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Suriyeli Sallah Kadir, “6 yıldır Adıyaman’dayım. Buradan da Kilis'e götürecekler. Kilis’te inşallah mutlu oluruz. Adıyaman milleti güzel ve iyi baktılar bize. İnşallah Kilis’e gideriz. Memleketimize, Suriyemize döneriz. İnşallah iyi olur, Suriye oraya döneriz” dedi.
Suriyeli Sultan Ömer ise, “Biz burada 6 yıl kaldık. Burada mutluyduk, şuanda bizi Kilis’e götürüyorlar. Orası bizim için daha yakın. Bizim köyümüz tam sınırda, orası bizim için daha iyi ve yakın. İnşallah oradan da Suriye’ye gideriz. Türk devleti bizlere çok iyi baktı, Allah razı olsun” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı