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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Barınağı renklendirdiler

Barınağı renklendirdiler

Emre Şen ile röp.

Belediye Başkanı Hayvan Barınağı Öğrenciler Animasyon Sokak Hayvanları 

-Zekeriya Öcal ile röp.
-Detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencileri Çankırı şehir barınağını renklendirdi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencileri Çankırı Şehir Barınağı'nı duvar boyama dersi kapsamında çeşitli hayvan figürleriyle renklendirdi. Çankırı Belediyesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi iş birliği ile yapılan projede duvar resmi dersi kapsamında ders alan öğrencilerle birlikte çeşitli boyama çalışmaları yapıldı. Yapılan proje ile ilgili açıklama yapan Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Emre Şen, Yaz okulu kapsamında duvar dersini açtık. Dersin kapsamında Çankırı belediyesi ile beraber ortak yürüttüğümüz bir projemiz var. Dersin uygulama kısmını hayvan barınağında yapmaya karar verdik. Bu konuda rektör hocamızın belediye başkanımızın da talepleri olmuştu. Şuanda burada arkadaşlarla beraber bir çalışma yapıyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin daha sık olarak buraya geldiğini biliyoruz. Çocukların hayvanları sevmesini istiyoruz. Bu yüzden yapmış olduğumuz animasyonlar oldu duvarlarımızı süsledik. Çankırı’da daha önceden başladığımız bir proje vardı. Animasyonlarla beraber duvarları süslüyoruz biz. Böylece buraya gelen çocuklarımız daha hoş ve daha güzel bir hayvan barınağı görüyorlar. Hayvanlara karşı sevgileri daha da gelişmiş oluyor. Bu çalışmayı 27 öğrencimizle birlikte yaptık" dedi.
Çankırı Belediyesi veteriner hekimi Zekeriya Öcal ise "Çankırı’da yaşayan sokak hayvanlarına karşı duyarlılığımızın artmasına karşı özel etkinlikler yapıyoruz. Bunun kapsamında yaz okulu öğrencileriyle birlikte duvar boyama dersini gerçekleştirmek için barınağımızın duvarlarını boyama etkinliği yapıldı. Hayvan sevgisine anlam kazandırmak için görseller tasarlandı çizildi. Şimdi onların boyama etkinlikleri gerçekleşiyor. Sokak hayvanlarına karşı duyarlı olarak onlarında bu toplumda var olduğunu ve var olacağının bilincini bütün vatandaşlarımıza yansıtmak istiyoruz. Bu etkinliğimizde onlardan birisi" şekilde konuştu.

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