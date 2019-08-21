Bardak, damacana, temizlik sopası ile konser verecekler Haberi

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( ESKİŞEHİR )- “Müziğin Mutfağı” kursuna katılan çocuklar sahne heyecanı yaşıyor- 5 müzik dalından 8 esere ritim tutacaklar ESKİŞEHİR



- Tepebaşı Belediyesi yaz okulları kapsamında düzenlenen “Müziğin Mutfağı” kursunda eğitim alan çocuklar, bardak, damacana, temizlik sopası, kaşık, tencere kapağı gibi her evde bulunan gereçlerle müziklere ritim tuttukları bir konser verecek. Yaz okulları kapsamında 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi’nde 5 hafta boyunca 8-12 yaş arasındaki Tepebaşı Belediyesi’nin 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi, Yukarısöğütönü Belde Evi, Çukurhisar Çocuk Sanat Merkezi ve Aşağı Söğütönü Deneyimli Kafe birimlerinden 40 çocuğun katılımıyla “Müziğin Mutfağı” kursu düzenlendi.

Müziğin evrenselliği ve birleştiriciliğinin ön plana çıktığı kursa katılan öğrenciler, bu süre zarfında müzik eğitmeni Ekin Yalçınkaya önderliğinde evlerinden getirdikleri bardak, damacana, temizlik sopaası, kaşık, tencere kapağı gibi gereçlerle çeşitli müziklere ritim tuttular. Eğitmen Yalçınkaya’nın sosyal medya üzerinden çocukların eğitimleri esnasında çektiği videoları paylaşmasıyla kurs, ünlü caz sanatçısı Başak Yavuz’un dikkatini çekti ve bir konser planlandı. Çocukların hünerlerini sergileyeceği konser ise, ünlü sanatçı Yavuz’un yanı sıra müzisyenler Banu Kanıbelli ve Uğurcan Kurt’un da katılımıyla 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde verilecek. “Hem öğrenciler hem de veliler ilk başta çok şaşırdılar” Konser öncesi son provada kursa ve konsere ilişkin açıklamalarda bulunan eğitmen Ekin Yalçınkaya, mutfak malzemeleriyle müziklere ritim tuttuklarını söyledi.



Kursa katılan öğrencilerin ve velilerin ilk başta bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Yalçınkaya, “Kursa yeni gelen çocuklar ve aileleri ilk başta ‘Nasıl olacak?’, ‘Bu aletlerle ne yapılabilir?’ diyorlar. Ondan sonra dersimize şahit oluyorlar. Hem çocukların hem de ailelerinin ortaya çıkan performans çok hoşlarına gidiyor” dedi.

5 müzik dalından 8 esere ritim tutacaklar Yalçınkaya, konserde klasik, caz, rock, folk rock ve türkü müzik dallarından toplam 8 esere ritim tutacaklarını da kaydetti.

Kursa sonunda bir konser vermeyi düşünmediklerini ancak ünlü caz sanatçısı Başak Yavuz’un kendileriyle iletişime geçmesinin ardından bir konser planladıklarını anlatan Yalçınkaya, şöyle devam etti: “Aslında biz ilk başta bir konser vermeyi düşünmedik. Bu sadece 5 haftalık bir ders olacaktı. Fakat ben derste çektiğim videoları sosyal medya hesabımda paylaşınca Başak Yavuz bizim videomuzu gördü ve bizimle konser yapmak istediğini söyledi.



Konser fikri böylelikle ortaya çıktı. İlk başta iki tane şarkıya eşlik edelim diye konuşuldu ama sonrasında kendisi bir iki tane de çocuk şarkısı ekleme fikrini sundu. Ben de Banu Kanıbelli’nin şarkılarından ekleme tavsiyesinde bulundum. O da, ‘O zaman Banu ablayı da konsere çağıralım’ dedi.

Böylelikle de konserimiz daha da anlamlı hale gelmiş oldu.” “İnsanların konserimizi çok beğeneceklerini düşünüyorum” 11 yaşındaki Melis Merve Yücel, kurs süresince çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, verecekleri konseri heyecanla beklediğini söyledi.



11 yaşındaki Defne Taşkın ise, “Burada çok garip müzikler yapıyoruz” diyerek, şöyle konuştu: “Mutfak eşyalarıyla ritim tutuyoruz. Buraya ilk geldiğimde çok şaşırmıştım ama adapte olduktan sonra çok keyifli vakit geçirdim. Damacana, vileda sopası, bardak gibi gereçlerle ritim tutacağımız konserimizin de çok güzel geçeceğine inanıyorum. İnsanların da konserimizi çok beğeneceklerini düşünüyorum.” (İHA-Y)

