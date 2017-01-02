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2 Ocak 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Barbaros Şansal'dan skandal paylaşım İzle

Barbaros Şansal'dan skandal paylaşım İzle

Barbaros Şansal'ın sosyal medya paylaşımına tepkiler sürüyor. Her fırsatta Türkiye'ye hakaretler yağdıran Şansal, yeni yıl mesajında bu kez de 2016 yılında yaşanan ve milyonların içini acıtan terör olaylarıyla dalga geçti.

Türkiye Kıbrıs Barbaros Şansal 


Bir süredir KKTC'de yaşayan ve önceki yıl ülkeye girişte uyuşturucudan gözaltına alınan Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından yine Türkiye'ye hakaretler yağdırdı.

SINIRLARI ZORLADI

Yılbaşı tatilini geçirmek üzere gittiği Kıbrıs'tan, anavatana, 'B*kunda boğul Türkiye' diyerek seslenen ve rezilliğin sınırlarını zorlayan Şansal şu ifadeleri kullandı;

'Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize girdi, mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın'
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