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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Barajı besleyen dereye kaçak set çekildiği ortaya çıktı Haberi

Barajı besleyen dereye kaçak set çekildiği ortaya çıktı Haberi

mumcular barajı hava görüntü

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-barajı besleyen dere üzerine yapılan bent görüntü

( MUĞLA -ÖZEL)- Uzun süredir su seviyesi yükselmeyen Bodrum’un içme ve kullanma suyunun yanında tarımsal sulama amaçlı kullanılan Mumcular Barajı’nı besleyen derenin üzerine kaçak su bendi yapıldığı ortaya çıktı. MUĞLA

- Bodrum Yarımadasının içme, kullanma suyu ile bölgedeki tarımsal sulamada kullanılan Mumcular Barajı’ndaki su seviyesinin düşüklüğü sonrası yapılan incelemede, baraja su taşıyan derenin üzerine kaçak su bendi yapıldığı ortaya çıktı. Barajı besleyen dere üzerine bent yapılmış Son üç yıldır Mumcular Barajı'ndaki su seviyesindeki düşüklük dikkat çekilirken, bölgenin yağış almasına rağmen su seviyesindeki oranın yükselmemesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve DSİ yetkilileri sorunun kaynağını araştırdı. Yapılan araştırmalarda baraja su taşıyan yağmur sularının bulunduğu bölgelerdeki derelerde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde barajı besleyen derenin üzerine taşlarla örülmüş su bendi bulundu. Adeta göle dönen ve suyun bentte tutularak başka alanlara yönlendirildiği ortaya çıktı. MUSKİ DSİ’ye yazı ile bildirdi Mumcular Barajı’nı besleyen dere üzerine kaçak yapıldığı öğrenilen su bendi ile ilgili MUSKİ tarafından Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne bilgi yazısı gönderildi. Yazıda barajı besleyen derenin üzerine yapılan su bendinin baraj yerine başka alanlara yönlendirildiği belirtilerek bir an önce yıkılması gerektiği ifade edildi. Kaçak su bendinin Bodrum Kaymakamlığı onayı ile yıkılması gerekiyor. Doluluk oranı yüzde 11 29 yıldır Bodrum ilçesinde içme suyu kaynağını oluşturan baraj, geçen yaz aylarında su seviyesinin yüzde 5'lere kadar düşmesi nedeniyle kapatılarak su alınamamıştı. 19 milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı'nda son 6 yılda su seviyesi hızla düşmeye devam ederken bu yılda yüzde Kasım ayı sonu itibari ile doluluk oranının yüzde 11’ler seviyesinde olduğu öğrenildi. Önlem alınmazsa kuruma tehlikesi var Mumcular barajını besleyen dere üzenine yapılan kaçak bendin kış sezonunda yıkılması istenirken, yıkılmazsa önümüzdeki yaz sezonunda tehlikenin boyutunun artacağı açıklandı. Kış sezonundaki yağışlar ile su seviyesinin kritik seviyenin üstüne çıkması beklenirken, aksi takdirde su sıkıntısının yaşanabileceği belirtildi.
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