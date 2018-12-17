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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Barajda sular çekildi, kemik parçaları ortaya çıktı...Baraj gölü havadan görüntülendi İzle

Barajda sular çekildi, kemik parçaları ortaya çıktı...Baraj gölü havadan görüntülendi İzle

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölü

Tarım Elektrik Üretimi Baraj Gölü Köy Mezarlığı Balık Tutma 

-Su seviyesi düşen barajdan drone ile görüntüler
-Su seviyesinin düşmesi ile mezarlık olduğu tahmin edilen yerlerin eşildiğini gözler önüne seren görüntüler
-Etrafa yayılan kemik parçaları
-Röportaj
--Arşiv Görüntü-
-Gölün eski halinden görüntüler

( TOKAT -ÖZEL)- Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından adeta talan edilirken, etrafa kemik parçaları yayıldı TOKAT

- Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından adeta talan edilirken, etrafa kemik parçaları yayıldı. Almus ilçesinde 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılık yapılan baraj gölünde su kıyı şeridinden yaklaşık 200 metre çekilerek yaklaşık 15 metre düştü. İlçe merkezinin karşı tarafında baraj yapılmadan önce yerleşim yeri olan bölge su yüzüne çıktı. Bir köy mezarlığı olduğu tahmin edilen alan ise definecilerin hedefi oldu. Kayalıkların çevresindeki alanın eşilmesi sonucu kemik parçaları ortaya çıktı. Baraj kenarında suların çekilmesi ile ortaya çıkan alanda onlarca yerin eşildiği gözlemlenirken, etrafa saçılan kemik parçaları yürekleri sızlattı. Baraja balık tutmaya gelen Metin Dal, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mezarlık olduğu tahmin edilen alanın köstebek yuvası gibi eşilmiş olduğunu ifade eden Dal,"Su seviyesi düştükten sonra eşilmiş buralar. Eşilen yerlerde kemikler var. Ben buraya yıllardır geliyorum ilk defa bu kadar su seviyesi düşmüş durumda." dedi.
Savaş Kalkan ise barajda su seviyesinin düşmesi ile birlikte eski yerleşim yeri olduğu tahmin edilen bölgedeki mezarlıkların tahrip edildiğini ifade ederek,"Muhtemelen defineciler burada bir şeyler aramış. Çok acı bir tablo. Ölüye bile saygısı olmayanlar milletimiz var." diye konuştu.

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