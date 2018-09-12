Barajda mahsur kalan 72 yaşındaki kişi kurtarıldı - BURSA Video
- Mahsur kalan kişinin AFAD ekipleri tarafından barajdan çıkarılması - Ahmet Kaya'nın sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilmesiBarajda mahsur kalan 72 yaşındaki kişi kurtarıldı - Bursa 'da yaklaşık dört buçuk saat suda kalan kişi, geçirdiği hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırıldıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesindeki baraj suyunda mahsur kalan bir kişi, ekiplerce kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Demirtaş Barajı'na balık tutmaya giden Fehim Mutlu, kayalıkların ön kısmında suyun içinde mahsur kaldığını fark ettiği Ahmet Kaya'yı (72) çıkarmaya çalıştı.Başarılı olamayan Mutlu'nun haber vermesi üzerine baraja polis, jandarma, AFAD ve BAKUT ekipleri sevk edildi.Şişme bot ile sudan çıkartılan Kaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaya'nın yaklaşık dört buçuk saat suda kalmasından dolayı hipotermiye girdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.