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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Barajda kaybolan çobanın cansız bedenine ulaşıldı Video

Barajda kaybolan çobanın cansız bedenine ulaşıldı Video

Barajda gece arama çalışmaları

Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri 

-Çobanın yakını ile rop.
-Hastane morgu
-Tabutun morgdan çıkartılması
-Detay görüntüler
-Çobanın yakınlarının hastane önündeki görüntüsü
-Hastanenin dıştan görüntüsü
-Gencin fotoğrafı

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Erciş ilçesine bağlı Koçköprü Mahallesi'ndeki Koçköprü Barajına giren 17 yaşındaki Tarkan Gürbüz, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu. Arkadaşların aileye haber vermesini ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucu Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, ambülansa konularak Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ceset, buradaki işlemlerin ardından otopsi için Van Adli Tıp Merkezine sevk edildi.
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