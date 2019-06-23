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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Barajda feci ölüm İzle

Barajda feci ölüm İzle

baraj detayı

Asansör Halatı Adli Tıp Jandarma Cenaze Aracı Adli Tıp Kurumu 

-jandarma 112 ve cenaze aracı detayı
-cenazenin taşınması
-bursa adli tıp kurumu dış detay (arşiv)

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da baraj inşaatında demir bağlarken asansör halatının boşalması sonucu 8 metrelik suya çakıldığı iddia edilen kişi, boğularak can verdi. Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaatı devam eden Büyük Kumla Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Gültepe (54), baraj inşaatındaki 130 metrelik ana gövdede beton dökülecek yere asansörle çıktı. 70 metrede demirleri bağlayan Gültepe, halatların boşalması sonucu asansörle birlikte 8 metrelik derinliği olan suya düştü. Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Boğulan talihsiz adamı, mesai arkadaşları sudan çıkarttı. Gültepe'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa adli tıp kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
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