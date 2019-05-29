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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Barajda boğularak ölen çocuklar toprağa verildi

Barajda boğularak ölen çocuklar toprağa verildi

-Cenaze namazı

Yüzme Güvenlik Önlemi Cenaze Namazı Beyköy Kent Ormanı 

--Mezarlıktan görüntü
--Tanıyanlarla röpler
--Genel ve detaylar
--Arşiv Görüntüler
--Fotoğraflar

( İSTANBUL )- “Orada bir bekçi yok, bir bekçi lazım, Senede 100 kişi ölüyor” İSTANBUL

- Alibeyköy Barajı'nda boğularak hayatını kaybeden iki çocuk kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ölen çocuklardan Hakan Yıldız’ın kuzeni Fatih Demirci, “Göle girmek yasak orada yazıyor ama çocuklar uyarıyı almamış. Onun için oraya bir şeyler yapmaları lazım. Çok kişi ölüyor” dedi.
Yıldız'ın ağabeyi ise, "Orada bir bekçi yok, bir bekçi lazım. Senede 100 kişi ölüyor” diyerek önlemlerin arttırılmasını istedi. Dün sıcak hava nedeniyle serinlemek için Alibeyköy Barajı'na gelen ve suya giren 3 çocuktan 2’si gözden kaybolmuştu. Diğer çocuğu şans eseri orada olan balıkçı kurtarmıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri kaybolan çocuklar için barajda çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sonucunda Hakan Yıldız (14) ve Ahmet Akşam (13) isimli çocukların cansız bedenine ulaşılmıştı. Mahalleden ve okuldan arkadaş olan çocukların Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından cenazeleri bugün Sultangazi Hz. Yunus Camii’ne getirildi.
Cenaze namazı kılınan çocukların naaşları Yayla Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazının ardından konuşan Hakan Yıldız’ın kuzeni Fatih Demirci, “3 kişi gitmişler yüzmeye. 2 kişi girmiş içine batmış. Diğeri ayağından tutup çekeyim derken balıkçı onu kurtarmış. O kurtulmuş. Rojad diye birini kurtardılar. Amcamın oğlu Hakan Yıldız ve Ahmet Akşam hayatını kaybetti. Göle girmek yasak orada yazıyor ama çocuklar uyarıyı almamış. Onun için oraya bir şeyler yapmaları lazım. Çok kişi ölüyor” dedi.
“Senede 100 kişi ölüyor” Kardeşinin yüzme bilmediğini söyleyen Hakan Yıldız’ın ağabeyi Veysi Yıldız ise, “Denize gitmişler, yüzme bilmiyordu ölmüş. Oradaki uyarıları belki biliyordu, belki bilmiyordu. Kafası gitmiş o an artık. Orada bir bekçi yok, bir bekçi lazım. Daha önce de oldu. Senede 100 kişi ölüyor” diye konuştu.
“Tabelalar da var ama güvenlik yok orada” Hakan Yıldız’ın bir arkadaşı ise barajın kenarına güvenlik konulması gerektiğini belirterek, “3 tane arkadaş okuldan kaçalım, okulu ekip gidelim diyorlar. Sonra gidiyorlar kent ormanına. Birbirlerine serinlemek için havuza girelim diyorlar. Giriyorlar. 2 tane çocuk boğuluyor. Biri Hakan diğeri de Ahmet. Diğer Rojad da boğulacakken bir tane adam gelip kurtarıyor. Tabelalar da var ama güvenlik hiç yok orada. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Hiç bekçiler yok. Sadece tabelalar var” şeklinde konuştu.

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