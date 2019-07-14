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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Barajda boğulan kardeşler yan yana defnedildi

Barajda boğulan kardeşler yan yana defnedildi

cenaze aracından görüntü

Polis Jandarma Cenaze Mazda Cenaze Aracı 

-mezarlıktan görüntü
-namazdan görüntü
-definden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlenmek için girdikleri Dilim Barajı'nda hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yüksekova ilçesine bağlı Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli barajına serinlenmek için giren Olcay Ulalı, Orçun Ulalı kardeşleri ile kuzenleri Mesut Büyüksu bir süre sonra gözden kayboldu. Çevre köylülerin haber vermesi üzerine giden jandarma ve köylülerin araması sonuç vermeyince Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı ekibi sevk edildi. Dalgıç polislerin arama çalışmaları sonucunda 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından çocukların cenazeleri Yüksekova ilçesine getirildi.
Karabalık eşliğinde Olcay ve Orçun kardeşlerin cenazeleri, ilçenin Akalın mezarlığına getirerek dualar eşliğinde gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Öte yandan, Mesut Büyüksu ise Sarıyıldız köyünde defnedildi.
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