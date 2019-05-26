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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Baraja düşen Evin’i arama çalışmaları devam ediyor

Baraja düşen Evin’i arama çalışmaları devam ediyor

Gölet alanından detay görüntüler

Jandarma Uttu Kız Çocuğu Irak 

-Gölet içinde arama çalışmaları
-Evin’in babası Esat Çiçek’in açıklamaları
-Görgü tanığının konuşmaları
-Evin’in amcasının açıklamaları
-Merakla bekleyen köylüler
-Evin'in fotoğrafı

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesindeki Morgedik Barajına düşen Evin Çiçek isimli 7 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj göletine düşen Evin Çiçek’i arama çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Van’dan gelen jandarma su altı ekipleri, Evin’in düştüğü alanı karış karış arıyor. Evin’in babası Esat Çiçek, çocuğunun oyun oynadığını belirterek, “Karşıdan adam telefon açtı ‘neredesin, çocuğun suya düşmüş’ dedi.
Geldim baktım bir çocuğum düşmüş, diğeri de burada bekliyor ağlıyordu. Suya atlayacaktım millet beni tuttu bırakmadı” dedi.
Evin’in amcası Mehmet Şirin Çiçek ise, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Temennimiz bir an önce ekiplerin çocuğumuzun cansız bedenini bize teslim etmesidir. Gölet etrafından çok sayıda köy mevcut. Etrafının mutlaka kapatılması gerekiyor. Biz yandık, bari başkaları yanmasın’’ şeklinde konuştu.
Evin’i arama çalışmalarına jandarma bot ve su altı dalgıç ekipleri ile vatandaşlar katılıyor. Sağlık ekipleri ise, alanda hazır bekletiliyor.
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