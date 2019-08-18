Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Baraja devrilen araçta ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi - BARTIN

Baraja devrilen araçta ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi - BARTIN

- Baraja devrilen araçta ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi - Cenazeden görüntüler - Genel görüntülerBaraja devrilen araçta ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi - Bartın - Hasankadı beldesi yolunda devrilen otomobildeki 5 kişiden, cansız bedenleri bulunan baba ile iki oğlu ve damadı son yolculuklarına uğurlandı - Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp kıyıya yüzerek kurtulan kişinin tedavisi tamamlandıBARTIN (AA) - Bartın 'da bir otomobilin baraja devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Hasankadı beldesindeki bir düğünden otomobille dönerken aracın baraja devrilmesinin ardından cansız bedenleri bulunan baba Hüseyin (65), çocukları İsmail (35) ve İlyas Özgüç (33) ile damadı Muhammed Karakaş'ın (45) cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesindeki Barkaçboz köyüne getirildi.
Aile üyelerinin evlerinin önünde Kur'an - ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı. Bu sırada fenalaşan kişilere112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.İkindi vakti köy meydanında kılınan namazın ardından cenazeler köydeki aile mezarlığında defnedildi.Törene, olayda ölenlerin yakınlarının yanı sıra Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve vatandaşlar katıldı.
Bu arada, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Üstünbaş'ın (46) ise kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinden taburcu edildiği, otomobilin de yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu vinçle barajdan çıkarıldığı öğrenildi.Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen İlyas Özgüç'ün kullandığı 74 AAC 354 plakalı otomobil, Bartın - Hasankadı yolunda Kışla Barajı'na devrilmiş, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Üstünbaş, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Araçta bulunan baba Hüseyin, oğulları İsmail ve İlyas Özgüç ile damadı Muhammed Karakaş'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Ölenlerin Yakınları Cenaze Bild Helal Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı