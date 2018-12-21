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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Baraj suları yükselince karabataklar yuvalarını taşıdı...Çamlıca Barajı havadan görüntülendi İzle

Baraj suları yükselince karabataklar yuvalarını taşıdı...Çamlıca Barajı havadan görüntülendi İzle

Drone görüntüleri

Ağaçlı İlginç Görüntü 

-Göl çevresinden detaylar

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ın Suşehri ilçesinde baraj sularının yükselmesi üzerine karabatakların yuvalarını taşıdığı ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu. Sivas’ın Suşehri ilçesinde Kelkit Çayı üzerinde bulunan Çamlıca Barajı gölünde suların yükselmesi ile çay kenarındaki ağaçlık alan sular altında kaldı. Ağaçların bir bölümü ise su yüzeyinde kaldı. Kelkit Çayı kenarında yaşayan kuşlar, yuvalarını bu ağaçlara taşımak zorunda kaldı. Çok sayıda karabatak kuşu yuvasını su yüzeyinde kalan ağaçlara taşıyınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Baraj gölü içerisindeki ağaç dallarında yer alan yuvalar havadan da görüntülendi.
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