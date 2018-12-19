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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Baraj suları çekildi, peygamber türbesi gün yüzüne çıktı...Elyasa Peygamber'in türbesi havadan görüntülendi

Baraj suları çekildi, peygamber türbesi gün yüzüne çıktı...Elyasa Peygamber'in türbesi havadan görüntülendi

Suların çekilmesi ile ortaya çıkan mahallenin drone görüntüsü

Sel Baskınları Kümbet Baraj Gölü Peygamber Yükselen 

-Elyasa Peygamber'in mekanı
-Cami
-Sular altında kalan kümbet
-Sular altında kalan mezarlıklar
-Röportaj

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı’nın kapaklarından birinin kırılması sonucu su seviyesinin düşmesi, Hz. Elyasa’nın taşınmadan önceki kabrinin de bulunduğu mahalleyi ortaya çıkardı. Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri geçtiğimiz perşembe günü kırılmış, yetkililer vatandaşları olası sel baskınlarına karşı uyarmıştı. Barajdan akan sular, nehir yatağında su seviyesini yaklaşık 8 metre yükseltmiş, aradan geçen 3 günün sonunda suyun şiddetinin azalması ile birlikte yükseklik 1 metre düşmüştü. Bugüne kadar 270 milyon metreküp suyun akması, barajdaki suyun yaklaşık 20 metre çekilmesine neden oldu. Su seviyesi düşen baraj gölünde, geçmişte su altında Eğil’de bulunan Çakırören Mahallesi’ni gün yüzüne çıkardı. Mahalledeki ev kalıntıları ile birlikte Kur’an-ı Kerim de ismi geçen Hz. Elyesa peygamberin Ziyaret Tepesi'ne taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlar da ortaya çıktı. Geçmişte Çakırören Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşlar da eski evlerinin kalıntılarını görmek için bölgeye akın etti. Suyun çekilmesi ile gün yüzüne çıkan eski mahallelerini görmeye gelen Askeri Gözetici, Kur’an- Kerim’de adı geçen Hz. Elyasa Peygamber'in mekanının sular altında kalan yerde olduğunu söyledi.

Gözetici, ‘’Peygamber kabrinin yan tarafı camiydi, baraj bunların önünü kesmeden önce mekanı tepeye taşımışlardı. Eskiden burası bir mahalleydi, şu an 20 metreye yakın su çekildi. Ben Diyarbakır’da oturuyorum, özellikle bunu görmek için geldim. Biz yaya olarak hayvanlarımızı karşıya geçiriyorduk. Bunları görmek ve geçmişi yad etmek için geldim’’ dedi.

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