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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Baraj kapıları kapanınca kıyıda kalan balıklar telef oldu İzle

Baraj kapıları kapanınca kıyıda kalan balıklar telef oldu İzle

-nehirden detay

Baraj Gölü Kapaklı 

--ölen balıklardan detay
--suyun çekilmesi detay
--suyun akması detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklı kapanınca kenarda kalan çok sayıda balık telef oldu ELAZIĞ

- Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklı kapanınca kenarda kalan çok sayıda balık telef oldu. İlçede bulunan Beyhan 1 Baraj gölünde su seviyesinin maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 2 ay önce su tahliyesi için 4 savak açıldı. 2 aydır devam eden su tahliyesinde gelen su miktarının azalmaya başlaması ile birlikte savak kapaklarından 2 tanesi kapatıldı.Kapakların kapanması ile birlikte Keban Barajını besleyen kollardan biri olan Murat Nehri’nin kenar kısmında kalan su seviyesinde de gerileme oldu.Bu yüzden üreme döneminde olan ve kıyıya yakın olan çok sayıda balık suyun çekilmesiyle telef oldu.
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