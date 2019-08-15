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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Baraj kapakları açıldı, piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı İzle

Baraj kapakları açıldı, piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı İzle

Vatandaşlardan görüntü

Mahsur Kaldı Baraj Kapakları 

-Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinden görüntü
-Kurtarılan vatandaşlardan görüntü
-Ali Kartal röportajı
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Dicle Nehri kenarında piknik yapan vatandaşlar, baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kaldı- Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak kıyıya çıkarıldı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu suların yükselmesiyle mahsur kalan 70 kişi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre vatandaşların piknik için gittiği Dicle Nehri kıyısında, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi birden yükseldi. Suların yükselmesi sonucu alanda piknik yapan 70 vatandaş mahsur kaldı. Ailelerin yetkililere haber vermesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri botlar ile mahsur kalan 70 vatandaşı bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Mahsur kalanlara güvenlik amacıyla can yelekleri giydirilirken, aile fertleri ekiplere teşekkür etti. Piknik için gelen vatandaşlardan Ali Kartal, ailelerin piknik yapmak için bölgeye geldiklerini baraj kapağının açılması sonucu suların yükselmesi ile mahsur kaldıklarını söyledi.

Kartal, "Buraya gelenlerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Uyarıları yapılıyor fakat kapakların açılacağını tahmin etmedik. Uyarıların dikkate alınması gerekiyor" dedi.

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