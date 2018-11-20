Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Baraj kapakları açıldı, 250 koyun mahsur kaldı Haberi

Baraj kapakları açıldı, 250 koyun mahsur kaldı Haberi

Adacıkta mahsur kalan çoban ve koyunlara bot yardımı ile ulaşan itfaiyeciler

( TOKAT ) TOKAT

Mahsur Kaldı Yeni Kıyafet Baraj Kapakları Kışla İtfaiyeciler 


- Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı üzerinde bulunan Hidro Elektrik Santrali (HES) barajının kapaklarının açılması sonucu çayın ortasındaki adacıkta mahsur kalan 250 koyun kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesinden geçen Kelkit Çayı kenarında koyunlarını otlatan Ahmet Arslan (55) Tepekışla HES'in savak kapaklarının açılması ile birlikte su seviyesinin yükselmesi sonucu çaydaki adacıkta mahsur kaldı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine çoban ihbarda bulunarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri çayın ortasındaki adacıkta mahsur kalan çobana botla ulaştı. Islanan çobana yeni kıyafetler itfaiye tarafından verilirken, baraj kapaklarının tekrar kapatılması için HES barajı yetkilileri ile irtibata geçildi. Yaklaşık 3 saat adacıkta mahsur kalan koyunlarıyla birlikte su seviyesinin düşmesi ile adacıktan kıyıya çıktı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı