Baraj kapağının kırılmasıyla meydana gelen sel havadan görüntülendi Haberi

DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehrindeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. On Gözlü Köprü civarındaki kafelerin büyük bölümü ve Hevsel Bahçelerinin bir bölümü sular altında kaldı. Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajında aşırı yağış nedeniyle biriken suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri dün gece kopmuş ve Dicle Nehrindeki su seviyeyi yükselmeye başlamıştı. Nehire yakın bazı yerleşim yerleri dün gece itibarı ile boşaltılırken vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılmıştı. Oluşturulan kriz masası meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken nehirdeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. On Gözlü Köprü civarında bulunan kafelerin büyük bölümü ve Hevsel Bahçelerinin bir bölümü su altında kaldı. Sabahın erken saatlerinden işyerlerin gelen kafe sahipleri geride kalan eşyalarını kurtarmak için çalışmalara başladı.

Hevsel Bahçelerinde tarlası bulunan vatandaşlar da Kırklar Dağı eteklerine çıkarak su altında kalan tarlalarının son halini izliyor. Su seviyesinin yükselmesinin verdiği zarar havadan görüntülenirken, vatandaşlar da On Gözlü Köprü üzerine akın ederek olayı görüntüleme yarışına girdi. “40 ton zararım var” Tarla sahibi Yahya Yörür, pamuk ve Mısır ektiği tarlalarını su altında kaldığını belirterek, “Sabah geldim. Pamuğun bir kısmı su altında kalmış. Hevsel Bahçelerinin birçok ağacı kopmuş. İnşallah başka zarar gelmez. Cana gelmesin. Mal gidiyorsa zaten gitmiştir. En azından cana bir zarar gelmesin. 40 ton civarında zararımız var. 1976’da Devegeçidi Barajı patladı. Diyarbakır’ın yarısı su altında kaldı. Ben o zaman birebir şahit oldum. Bu şimdi barajdır. Ne diyebilir ki” dedi.

"5-6 metre yükseldi" On Gözlü Köprü civarında kafe işleten Mazlum Memetoğlu da “Dün su yükselecek dediler. Eşyalarımızın nehre yakın bir kısmını kaldırdık ama bu kadarını beklemiyorduk. Epey bir zararımız var. Can sağlığı olsun ne diyelim. O kadar yükselmez dediler. Önceki suya göre 5-6 metre yükselme var. Biz de kurtarabildiğimiz kurtardık. Sabahtan beri yükselme gitgide devam etti. Daha yükselir mi onu bilmiyorum. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.