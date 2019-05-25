Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Baraj havzası doldu, istimlak alanındaki ağıl ve tarlalar suya gömüldü

Baraj havzası doldu, istimlak alanındaki ağıl ve tarlalar suya gömüldü

Drone detay

Kar Suyu Tarım Doluluk Oranı İstimlak Etiler 

-Sular altında kalan ağıl ve bölge
-Baraj havzası
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detay

( ELAZIĞ )- Karın erimesiyle birlikte Keban Baraj Gölü’nde doluluk oranının maksimum seviyeye gelmesi nedeniyle baraj havzasında bulunan ekili alanlar ve ağıllar sular altında kaldı- Barajdan dünden itibaren saniyede 3 bin 330 metre küp su tahliye edilirken, hemen hemen aynı oranda kar suyunun geldiği öğrenildi ELAZIĞ

- Keban Baraj Gölü’ne saniyede 3 bin metreküp su girmesi nedeniyle havzada kalan bazı ekili alanlar ve ağıllar sular altında kaldı. 15 yıl sonra ilk defa açılan savak kapaklarının dün itibariyle aralığının arttırılmasıyla saniyede 3 bin 330 metreküp suyun tahliye edildiği bildirildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan ve 45 yıllık geçmişe sahip olan Keban Barajı bu yıl yüzde 30 oranında fazla yağış olması ve sıcaklıklarla birlikte karın erimesiyle birlikte doluluk oranı maksimum seviye olan 845 metreye kadar geldi. Barajı besleyen Murat Nehri'nden saniye de baraja 3 bin metreküpten fazla su girmesi nedeniyle, olası bir taşkınlık riskine karşı 15 yıl sonra ilk defa açılan savak kapakları genişletilerek tahliye edilen su miktarı saniyede bin 200 metreküpten 3 bin 330 metre küpe çıkartıldı. Buna rağmen Murat Nehri havzası çevresinde kalan bazı köylerde de gelen su miktarının fazla olması nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Murat Nehri çevresinde bulunan Çağlar köyünde vatandaşların istimlak alana ektiği tarlaları ve tarım aletleri su altında kaldı. Öte yandan nehir kenarında bazı ağıllarda suya gömüldü. 25 yıldır su bu seviyeye gelmemiş Merkeze bağlı Çağlar köyünde olduklarını ifade eden köy sakinlerinden Bünyamin Şirin, "Merkeze 20 kilometre kalan ağıllar istimlak sahası içerisinde her hangi bir hakkımız yok. Gelirse kazanıyoruz gelmezse gidiyor. 20-25 yıldır su böyle son koduna gelmemişti 25 yıl sonra ilk kez geldi. Şimdi tekrar 10 santimetre inmeye başladı.
bir daha dolabilir çünkü Haziranın 15’ine kadar su yükseliyor. Haziranın 15’inde duruyor ondan sonra tekrar geri çekiliyor. Ağıllarımız suyun dibinde kaldı. Tabi kalan yerler istimlak sahası arpalarımız suyun dibinde kaldı çok arpa ekini ekmiştik bunlar hep suda kaldı"dedi.
Devletin burayı istimlak ettiğini dile getiren Köy imamı Fahrettin Oluk ise, "Bizim gönlümüzden geçen şuan suyun 1 metre daha yükselmesi. Neticede su temizliktir. Keşke her zaman bu pislikleri kapatmış olsa" diye konuştu.
Kuraklık nedeniyle ektik,bu sene rahmet oldu 1965’de Keban Barajı yapılmaya başlandığını ve 1975’de bittiğini belirten Taner Günaydın'da, "Devlet 10 yıl içerisinde buraları istimlak yapmış. Biz ekinleri bilerek ektik. Kaç yıldır zaten kurak geçiyor. Biz kuraklığa güvenerek bunları ektik fakat bu sene rahmet oldu yapacak bir şey yok olması bizi sevindirdi. Arsaları köyde kendi aramızda bölüştük her hanenin 30- 40 dönüm arazisi suyun dibinde kalmıştır" ifadelerini kullandı. Uyarılar 2 gündür devam ediyor Öteyandan Keban Belediyesi tarafından 2 gündür sabah saatlerinden itibaren hoparlörle vatandaşlarda uyarılıyor. Hoparlörden yapılan uyarılarda, savaklardan akıtılan su miktarının arttırılması nedeniyle ani su taşkınları yaşanabileceği bu nedenle nehir kıyısından can ve mal güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın uzak durması isteniyor.
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Pınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı SaldırıPınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı Saldırı
Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı