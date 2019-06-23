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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Baraj gölüne giren gencin cesedi bulundu - ADANA

Baraj gölüne giren gencin cesedi bulundu - ADANA

Seyhan Baraj Gölü'nden detay - Cesetten detay - Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları - Yakınlarının gözyaşları Adana 'da baraj gölüne giren gencin cesedi bulunduADANA (AA) - Adana 'da yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.Akrabalarıyla dün gittiği Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Mert Kurt'u (17) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.Sualtı polisi tarafından yapılan arama çalışmalarında Kurt'un cesedine ulaşıldı.Kurt'un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen gencin yakınları gözyaşı döktü.Akrabalarıyla dün gittiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Mert Kurt'un bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Yüzme Polis Baraj Gölü Gözyaşı Sağlık Ekipleri 

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