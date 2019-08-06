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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Baraj gölüne giren çocuk boğuldu - MALATYA Haberi

Baraj gölüne giren çocuk boğuldu - MALATYA Haberi

- Yasaman Amirikahnoush'un itfaiye ekiplerince baraj gölünden çıkarılması Malatya 'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu - Battalgazi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 4 çocuktan biri boğuldu, 3'ü hastaneye kaldırıldıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Battalgazi ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren 4 çocuktan biri boğuldu, 3'ü vatandaşlarca kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atabey İskelesi mevkisinde İran uyruklu Yasaman Amirikahnoush (11), Rana Nourzeh ve Maria Nourzeh ile ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi.Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 3'ü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Yasaman Amirikahnoush gözden kayboldu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasının ardından Yasaman Amirikahnoush, kıyıya 25 metre mesafede 4 metre derinlikte bulunarak sudan çıkarıldı.112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Battalgazi Semt Polikliniğine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan diğer çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi Hastane İran Baraj Gölü Sudan 

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