Baraj gölüne giren 2 kişi kayboldu - ŞANLIURFA Haberi
- Atatürk Barajı göletinden genel görüntü - Arama çalışmalarından genel görüntü - Suda bulunan bir kişinin cenazesinin çıkarılması - Olay yerinde bekleyen vatandaşlardan genel görüntü Şanlıurfa 'da baraj gölüne giren 2 kişi kaybolduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren 2 kişi kayboldu.Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Arıkök Mahallesi'ne piknik yapmak için giden 2 kişi, serinlemek amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 2 kişi gözden kayboldu.Çevredeki vatandaşlar bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.Ekipler, kayıp olan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.
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