Baraj gölüne düşen karaca böyle görüntülendi



- Artvin’de su içmek için baraj gölüne düşen karaca görüntülendi. Yamaçtan baraj gölüne düşen karaca, kendi imkanlarıyla yüzerek yeniden sudan çıktı. Artvin’in Borçka Yeniyol mahallesi Aydınlar mevkiinde Muratlı barajı gölüne düşen karaca görüntülendi. Su içmek için baraj gölü kıyısına inen karaca dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Kendi imkanlarıyla gölden çıkan karaca ormanlık alana doğru koşarak uzaklaştı. O anları ise bölge sakinlerinde Sinan Büyük ve Birol Saroğlu tarafından cep telefonuna kaydetti.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. (AG-



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