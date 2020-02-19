Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Baraj gölüne düşen karaca böyle görüntülendi

Baraj gölüne düşen karaca böyle görüntülendi

Karacanın baraj gölünde yüzme görüntüleri

( ARTVİN ) ARTVİN

Yüzme Ormanlı Baraj Gölü Sudan Cep Telefonu 


- Artvin’de su içmek için baraj gölüne düşen karaca görüntülendi. Yamaçtan baraj gölüne düşen karaca, kendi imkanlarıyla yüzerek yeniden sudan çıktı. Artvin’in Borçka Yeniyol mahallesi Aydınlar mevkiinde Muratlı barajı gölüne düşen karaca görüntülendi. Su içmek için baraj gölü kıyısına inen karaca dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Kendi imkanlarıyla gölden çıkan karaca ormanlık alana doğru koşarak uzaklaştı. O anları ise bölge sakinlerinde Sinan Büyük ve Birol Saroğlu tarafından cep telefonuna kaydetti.
Milli Parklar Şube Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. (AG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
İstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendiİstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendi
Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı