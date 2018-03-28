Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi - ADANA

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi - ADANA

- Sürücünün cipinin üzerinde beklemesi - Arkadaşlarının sudan çıkmasını söylemesi - Sürücü Furkan Çınar'ın "Arabam çıkmadan ben buradan çıkmam" demesi - Ambulans ve polis aracından görüntüBaraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi - Adana 'da bir sürücü, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen aracının akıntıya kapılarak kaybolmaması için cipinin üzerine çıktı - Araç, sürücü indikten sonra çekici yardımıyla kıyıya çekildiADANA (AA) - Adana 'da bir sürücü, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen cipinin akıntıya kapılıp kaybolmaması için soğuk havaya rağmen aracının üzerinde bekledi.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, Furkan Çınar'ın kullandığı 01 BEJ 98 plakalı cip, sürücüsünün yolun bittiğini fark edememesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 3 kişi, kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya geldi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. - "Araba çıkmadan ben buradan çıkmam"Furkan Çınar, aracının akıntıya kapılmaması için tekrar suya girerek cipinin üzerine çıktı.Havanın soğuk olmasına ve arkadaşlarının geri dönmesi yönündeki ikazlarına rağmen sudan çıkmayan Çınar, "Araba çıkmadan ben buradan çıkmam." diye karşılık verdi.Daha sonra aracın kurtarılması için olay yerine çekici çağrıldı.Çınar'ın aracın üzerinden inmesinin ardından cip sudan çıkarıldı.

Polis Aracı Polis Sudan Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı