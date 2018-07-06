Baraj gölünde kaybolan baba ile kızlarının cesedi bulundu İzle

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( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Altınözü ilçesinde girdikleri baraj gölünde boğulan baba ile 2 üvey kızının cesetleri bulundu. Alınan bilgiye göre, Yarseli Barajı'nda dün öğleden sonra kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ı (12) arama çalışmalarına bugün sabahın erken saatlerinde devam edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda baba ile kızlarının cesetlerine ulaşıldı. Cesetler, otopsi için Altınözü Devlet Hastanesine gönderildi.

