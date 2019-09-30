Baraj göletine giren genç kadının boğulduğu iddiası - ADANA Video
- Baraj göletine giren genç kadının boğulduğu iddiası - Kadının gölet kenarındaki giysileri - Ekiplerin el fenerleriyle gölette ceset araması - Polis memurunun kadının çalan cep telefonuna cevap vermesi - Ekiplerin kadının cesedini sudan çıkarmasıBaraj göletine giren genç kadının boğulduğu iddiası - Adana 'da Seyhan Baraj Göleti'ne giren ve boğularak hayatını kaybettiği ileri sürülen 22 yaşındaki kadının cesedi sualtı polislerince gölden çıkartıldı - Kadının çalmaya başlayan cep telefonunu açmak zorunda kalan polis memuru, arayan annesine kızının öldüğünü söyleyemediADANA (AA) - Adana 'da Seyhan Baraj Göleti'nde boğularak yaşamını yitirdiği iddia edilen 22 yaşındaki kadının cesedi, sualtı polislerince kıyıdan 3 metre açıkta bulundu.Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi yakınlarında genç bir kadının Seyhan Baraj Göleti'ne girdiği ve sudan çıkmadığı ihbarını alan polis ekipleri, göl kenarında isminin Hayriye Kara olduğu öğrenilen 22 yaşındaki kadının kimliğini ve elbiselerini buldu.Yapılan fiziki arama sonuç vermeyince olay yerine Adana Sualtı Grup Amirliği ekipleri çağırıldı.Olay yerine çağırılan sualtı polisi, genç kadının cesedini kıyıdan 3 metre açıkta bularak sudan çıkardı.Yapılan ilk incelemelerin ardından Kara'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anında genç kadınla birlikte olduklarını ileri süren iki erkek şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu sırada kadının çalan cep telefonunu açmak zorunda kalan polis memuru, arayan Kara'nın annesine, kızının öldüğünü söyleyemedi. Polis memuru, telefonu bulduklarını belirterek, aileyi polis merkezine davet etti.
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