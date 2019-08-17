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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Baraj göletinde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Haberi

Baraj göletinde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Haberi

botun görüntüsü

Tıp Fakültesi Olay Yeri İnceleme Baraj Göleti Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-Hamid’in cesedi
-Yakınların ve polislerden detaylar
-Olay yeri inceleme detay görüntüleri
-Hamid’in cesedinin cenaze aracına taşınması
-ölen gencin fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ -EK) - Baraj göletinin yüzeyinde bulunan ceset tıp fakültesi morguna kaldırıldı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan yabancı uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi Kılavuzlu Barajı'na gelen Hikmet Al Hamit (26), balık tuttuktan sonra serinlemek için baraj göletine girdi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç, bir müddet çırpındıktan sonra akıntıya kapılarak boğuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri gelerek arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla birlikte dalgıçların arama çalışmalarına son verdiği bölgede Hamid’in cesedine ulaşılamadı. Sabah saatlerinde devam edilen arama çalışmalarında, Hamid’in cesedi, baraj göletinin yüzeyinde bulundu. Kıyıya çıkarılan cansız beden, olay yeri incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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