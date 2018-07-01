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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Baraj göletinde 3 kişi boğuldu - KİLİS

Baraj göletinde 3 kişi boğuldu - KİLİS

- Olay yerinden görüntüler - Kilis Devlet Hastanesinden görüntüler Kilis 'te baraj göletinde 3 kişi boğuldu - Suya giren kadın ile onu kurtarmaya çalışan biri kadın iki kişi yaşamını yitirdiKİLİS (AA) - Kilis 'te baraj göletinde ikisi kadın üç kişi boğuldu.Alınan bilgiye göre, Suriyeli Şehid Şahnazan ve Emine Şahnazan ile Mehmet Kurt, piknik yapmak amacıyla Musabeyli ilçesindeki Sapkanlı Barajı yakınlarına gitti.Bir süre sonra gölete giren Şehid Şahnazan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Emine Şahnazan ve Mehmet Kurt suya atladı.Sudaki üç kişinin de gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonucu bulunan üç kişinin cesedi su altı ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.Cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Boğulma Tehlikesi Cumhuriyet Savcısı Jandarma Baraj Göleti 

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