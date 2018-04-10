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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bar önündeki silahlı kavgada bir kadın vurularak ağır yaralandı Video

Bar önündeki silahlı kavgada bir kadın vurularak ağır yaralandı Video

Olay yerindeki boş kartuşlardan genel ve detay görüntüler

Polis Hastane Silahlı Kavga Pompalı Tüfek 

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Polislerden genel ve detay görüntüler
-Olay yeri inceleme polislerin çalışmasından genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bar önünde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, olay, Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. Barda arkadaşıyla oturan 19 yaşındaki Dilek K. kimliği belirlenemeyen bir şahısla tartışmaya başladı.
Tartıştıktan sonra Dilek K. dışarı çıkarken kimliği belirlenemeyen şahıs peşinden geldi. Pompalı tüfekle ateş açan şahıs Dilek K.’yı omzundan vurdu. Dilek K. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs hızla kaçtı. Yakınları Dilek K.’yı özel bir hastaneye kaldırırken oradan Adana ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk oldu. Dilek K.’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları başlattı.
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