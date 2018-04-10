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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bar önünde silahlı kavga: 1 yaralı - ADANA Video

Bar önünde silahlı kavga: 1 yaralı - ADANA Video

- Bar önünde silahlı kavga - Olay yerinde bulunan boş fişekler ve mermi kovanları - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Adana 'da bar önünde silahlı kavga - Kavga sırasında omzuna kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldıADANA (AA) - Adana 'da bar önünde çıkan silahlı kavgada bir kadın yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda bir barın önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Kavga sırasında olay yerinde bulunan Dilek K, omzuna isabet eden kurşunlarla yaralandı.Bir araçla önce özel bir hastaneye kaldırılan, ardından da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilen kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.Kavga sonrası bar önünde delil toplama çalışma yapan polis ekipleri, bir pompalı tüfeğe ait boş fişek ve bir tabancaya ait kovanlar buldu.Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri Mermi Kadın Hasta 

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