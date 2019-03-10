Banyodan uyuşturucu çıktı - VAN İzle

: - Narkotik köpeğini arama yapması - Banyoda uyuşturucunun bulunmasıBanyodan uyuşturucu çıktı - Van 'ın İpekyolu ilçesinde evdeki banyo küvetinin altına gizlenmiş 7 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesinde evde yapılan aramada 7 kilogram afyon sakızı bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki evde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine arama gerçekleştirdi.Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, banyodaki küvetin altına gizlenmiş 5 paket halinde 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi.Y.E. ve S.E. gözaltına alındı.
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