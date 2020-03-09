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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Banyoda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Banyoda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

- İtfaiye araçlarından ve sokaktan detaylar

Mahsur Kaldı Polis 

-- Apartmandan detaylar
-- İtfaiye ekipleri ile polisin kapıyı açma anı
-- Evin içinden görüntü
-- Çocuklardan görüntü
-- itfaiye, polis ve 112 ekiplerinde son detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde evinin banyosunda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, ilçeye bağlı Bülbülzade Mahallesi 102. sokak deniz apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5. Katında 1 ve 5 yaşındaki iki çocuğuyla yaşanan S.P banyo kapısının sıkışması sonrası içeride mahsur kaldı. Uzun süre içeride kalan annesinin yokluğunu anlayan çocukları F.P ve M.P ağlamaya başladı.
Çocukların ağlama sesine komşuları kapıyı çalmasına rağmen cevap gelmeyince olayı polis ve itfaiye haber verdiler. Apartmanın olduğu sokağa gelen itfaiye ekipleri elektrik tellerinden dolayı merdivenle müdahale edemeyince kapı kırılarak açıldı. Polis eşliğinde eve giren itfaiye ekipleri anneyi mahsur kaldığı banyodan kurtardı. Yaşanan olay nedeniyle korku yaşayan çocukları ise komşularının telkin ve ikram ettiği su ile sakinleştirilmeye çalışıldı.
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