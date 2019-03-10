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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Banyo küvetine zulalanmış 7 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Banyo küvetine zulalanmış 7 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Evde arama yapılması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İpekyolu Polis Ekipleri 

-Şila
-Uyuşturucunun bulunması
-Uyuşturucu maddenin sergilenmesi

( VAN )- Şila’nın katıldığı operasyonda 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, banyodaki küvetinin arkasında 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir ikamet ve bodrum katında arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı aramada, banyodaki küvetin arkasına gizlenmiş vaziyetti 5 paket halinde toplam 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak İran uyruklu Y.E. ve S.E. isimli 2 şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
(MSA-Y)
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