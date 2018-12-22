Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bankta buldukları çantayı alan İranlı şüpheliler yakalandı - İSTANBUL Haberi

Bankta buldukları çantayı alan İranlı şüpheliler yakalandı - İSTANBUL Haberi

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleriİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir parkta bankın üstünde buldukları çantayı alan İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, dün Sultanahmet Meydanı'ndaki parkta Suudi Arabistan vatandaşı J.S.R.A. çantasını oturduğu banka unutarak ayrıldı. Bir süre sonra çantasını unuttuğunu fark edip geri dönen J.S.R.A. çantayı bulamayınca durumu polise bildirdi.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelediği MOBESE görüntülerinde çantayı alan şüphelileri tespit etti.Polis, gece saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi'nde çantayı aldığı öne sürülen İran uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Çantayı aldıklarını kabul eden şüpheliler, çantadaki cep telefonunu, seyyar wifi, yüzük, saat ve takıları aldıklarını, kredi kartlarını ise çöpe attıklarını beyan etti.Şüphelilerin sınır dışı edilmeleri için savcılık talimatıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

Akalan Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Avcılık Sınır Dışı 

İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı