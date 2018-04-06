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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Banker Bilo filmi Antalya’da gerçek oldu

Banker Bilo filmi Antalya’da gerçek oldu

Ormanlık alanda bulunan mülteciler

Jandarma Mülteci Ormanlı Kontrol Noktası İnsan Kaçakçıları 

-Detay

( ANTALYA -EK)- Tırla getirdikleri 262 mülteciyi İstanbul yerine Antalya'da bıraktılar- "Şu tepenin arkası İstanbul" diyerek ormana bıraktılar ANTALYA

- İnsan kaçakçıları, tırla getirdikleri aralarında çocukların da bulunduğu 262 mülteciyi "İstanbul'a geldik" diyerek, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alana bıraktı. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovanlık Mahallesi ormanlık alanda Afganistan uyruklu mültecilerin olduğu istihbaratı üzerine bölgede çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde ormanlık alanda aralarında çocukların da bulunduğu 102 Afgan mülteciyi araçlarla Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Akşam saatlerinde ise yine Kovanlık Mahallesi Onmaz mevkiinde Pakistanlı oldukları öğrenilen yaklaşık 160 kişilik bir mülteci grubu daha yakalandı. Grubu ormanlık alanda gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi. Mültecilerin İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı ve tır kasasında İstanbul'a gitmek için yola çıktığı belirlendi. Döşemealtı'daki ormanlık alana sabah geldiklerinde, arama kontrol noktasını gören insan kaçakçılarının "İstanbul'a geldik. Şimdi sizi burada indireceğiz, şu tepenin arkası İstanbul" diyerek, mültecileri bırakıp gittikleri belirlendi. İnsan tacirlerinin mültecilerden Yunanistan'a götürmek için 3 bin ile 9 bin dolar aldığı öğrenildi.
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