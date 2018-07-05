Bankaya para çekmeye giderken 20 Bin TL buldu

-Karakol amiri röportaj

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrumlu işadamı bankaya para çekmeye giderken cadde üzerinde 20 bin TL buldu. İşadamı emniyete giderek parayı yetkililere teslim etti. Bodrumlu işadamı Cengiz Özgüleşir bankaya para yatırmaya giderken Kıbrıs Şehitleri caddesinde 20 bin TL buldu. Özgüleşir, 2 deste halinde olan parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'ya teslim etti. Kısa bir süre önce de Erkan Fetvacı isimli bir vatandaşın 20 bin lirasını kaybettiği için Emniyete müracaat ettiği öğrenildi. Karakol amiri Fevzi Söztutar da bu örnek davranışı gösteren duyarlı iş adamına teşekkür ederek parayı sahibine teslim etti.

