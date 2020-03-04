Bankamatikten kayınvalidesinin parasını çeken adama kapkaç şoku

-Yaşlı adam Osman Zorlu ile röportaj.

-paranın çekildiği atm



( BURDUR )- "Isparta'ya nasıl giderim" diye lafa tutup bin 740 TL'yi alıp kaçtı- Kapkaççı kısa sürede Yakalandı. BURDUR



- Burdur'da bankamatikten kayınvalidesinin emekli maaşını çeken yaşlı adam kapkaç kurbanı oldu. parayı çektikten sonra yanına yaklaşan ve " Isparta"ya nasıl giderim" diyen suça sürüklenen çocuk, yaşlı adamın elindeki parayı alıp kayıplara karıştı. Olay Burdur Merkez Deprem evleri mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir bankamatikten para çeken yaşlı adamı takibe alan ve elindeki parayı alıp kaçan kapkaççı kısa sürede yakalandı. Her ay aynı bankamatikten kayın Validesinin aylığını çeken 65 Yaşındaki Osman Zorlu “ Bankamatik den Bin 740 TL tutarındaki maaşı çektim. Tam Evime giderken beni takip eden kişi lafa tutarak “ Isparta’ ya nasıl gidebilirim “ diye sordu. Yeni çektiğim parayı elimden alıp kaçtı. Emniyette gelerek şikayetçi oldum “ dedi.

Olay sonrasında kısa sürede eşkali belirlenen 15 yaşındaki M.D gözaltına alınırken kapkaçta aldığı para ise üzerinden çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık şube müdürlüğü ekiplerine getirilen M.D gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Burdur Adliyesine çıkartılan M.D adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (AK-



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