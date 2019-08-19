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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bankamatik faresi Zonguldak'ta yakalandı Haberi

Bankamatik faresi Zonguldak'ta yakalandı Haberi

- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Akalan Bankamatik 

-- Adliyeden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçiren ve 17 bin lirasını çalan bir kişiyi Zonguldak'ta yakaladı. Zonguldak'ta Ocak-Şubat ayı içerisinde ve 2018-2019 yılları arasında Bartın, Kocaeli ve İstanbul illerinde 8 ATM cihazına kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek toplam 17 bin lirasını çeken C.A. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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