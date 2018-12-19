Bankaların hayat sigortası oyununa tepki Haberi

-mağdur Cengiz Taşdemir ile röportaj

-Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz ile röportaj

-mağdurlardan detaylar

-Sıtkı Yılmaz'dan detaylar

-Eldeki evraklardan detaylar



( BURSA ) BURSA



- Kredi çekenlere sormadan hayat sigortası yapan bankaların ölüm hâlinde ödeme yapmaması tüketicilerin tepkisine sebep oluyor. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, kredi çeken müşterilere yapılan hayat sigortasının tüketicinin talebi olmadan kanunen yapılamayacağını dile getirdi. Kredi çeken bir kişinin kendi isteği ile hayat sigortası yaptırması halinde vefat ederse kalan borcun hayat sigortası tarafından karşılanması gerektiğini belirten Sıtkı Yılmaz, “Tüketiciler bankaya gidip kredi çektikleri zaman talepleri olsun olmasın ‘uygulama böyledir’ diyerek hayat sigortası yapılmaktadır. Halbuki tüketici kanunu hayat sigortası yapılması talebini tamamen tüketiciye bırakmıştır. Bu hükme rağmen bankalar bunu görmezden gelerek hem tüketiciyi hayat sigortasına zorlamakta, hem de kişi vefat ettiğinde varislerine bu borcu bırakmaktadırlar. Oysa bu hayat sigortasının yapılmasının sebebi vârislerine borcun bırakılmamasıdır. Kişi öldükten sonra bankalar diyor ki ‘Bize hastalığını beyân etmedi, bu sebeple biz bu parayı ödemiyoruz’. Biz de bankalara soruyoruz; 'Tüketici size gelip kredi talebinde bulunduğu zaman siz tüketicinin hasta olup olmadığını soruyor musunuz?' Sormuyorsunuz. Bankanın da işine geliyor. Hem kredi veriyor, hem de sonradan ‘Hastalığını bize beyân etmedi, biz ödeme yapmıyoruz’ diyerek tüketici mağdur ediliyor” dedi.

3 ayrı bankadan kredi çeken bir tüketiciye 2 bankanın hayat sigortası ödemesi yaptığını, bir bankanın ise yapmadığını dile getiren Yılmaz, “Bir tüketicimiz var. 3 ayrı bankadan kredi çekmiş. 2 banka tüketicinin kredisini varisler adına ödemiş, bir banka ödemiyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Tüketiciler hayat sigortası yapılmasına rağmen mağdur edilmektedir. Bankalar tüketiciden aldığı sigorta primlerini kasasına koyuyor. Hiç olmasa bu sigorta primini iade etmesi gerekiyor. Tüketici sahipsiz ve savunmasız değildir. Bu uygulama er ya da geç yargıdan dönecektir” diye konuştu.

“2 banka verdi bir tanesi vermiyor” Banka tarafından mağdur edildiğini anlatan Pembe Karaca, “Eşim 3 bankadan ihtiyaç kredisi çekmişti. 2 tanesinin sigortası borcu karşıladı, biri karşılamıyor. Bankanın birisi avukata vermiş. Avukat benden sigorta poliçesini istedi. Götürdüm, fakat geri vermiyor. 'Siz bana aslını getirmediniz' diyor. Ben aslını götürdüm. 2 bin 500 TL’ydi borç şimdi 6 bin oldu. Bunu ödemek zorunda olduğumuzu söylüyor. Küçük oğlumun iş yerine tebligat göndermiş” dedi.

Bir başka mağdur Cengiz Taşdemir ise, “Babam Nisanın 20’sinde vefat etti. Daha önce kredi çekilmiş, emekli maaşından kesiliyordu. Sonra babamın tekrar paraya ihtiyacı olmuş, yeni bir kredi tazelemişler. Bu yeni kredi tazelenirken krediyi veren arkadaş babama hastalığının sorulduğunu söyledi, ama biz hastalığının sorulup sorulmadığını bilmiyoruz. Borcu 3 varisten tahsil etmek istiyorlar. 8 ayda 32 bin TL olan borç 39 bin TL olmuş. Bize icra kağıdı geldi. Biz de Bursa Tüketiciler Derneği ile itiraz ettik. Sonuna kadar mahkemede hakkımızı arayacağız. Babam kalp krizinden vefat etti. 3 yıllık sigorta parası da peşin kesilmiş. Bu parayı da ödemiyorlar, borcu da ödemiyorlar” ifadelerini kullandı.

