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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Bankadan çıkan şahsı takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler Haberi

Bankadan çıkan şahsı takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler Haberi

Olay yeri

Polis Şahit 

-Şahsın emniyete götürülmesi
-Polisler
-Görgü şahitleri
-Detaylar

( İSTANBUL )- Tuzla'da takipli gasp İSTANBUL

- Tuzla’da bankadan yaklaşık 120 bin lira çeken vatandaş, kendisini takip eden şahıs ya da şahıslarca gasp edildi. Polis, parayı çalıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Tuzla Aydıntepe Mahallesinde saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bankadan para çeken A.Ö. ardından bankadan ayrıldı. Şahıs cadde üzerinde yürürken, yanına araçla yaklaşan şahıslar içinde 120 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye geldi. Parası çalınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Görgü şahitleri ise takip ettikleri şahsın çanta dolu parasının çalındığını söyledi.

Gaspçıları yakalama çalışmaları sürüyor. (HA-EY
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