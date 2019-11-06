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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Banka kartlarını kopyalayan 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - ESKİŞEHİR

Banka kartlarını kopyalayan 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - ESKİŞEHİR

- Şüphelilerin adliyeye sevkiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.Bu kapsamda başlatılan çalışma sonucunda, banka kartlarını kopyalama yöntemiyle çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29), Sakarya, Bolu ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Eskişehir 'e getirilen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Karya Akalan Kamera Dolandırıcılık 

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