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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Banka dolandırıcılarına talimat Harry Potter'dan...Hırsızlar kamerada

Banka dolandırıcılarına talimat Harry Potter'dan...Hırsızlar kamerada

Şahısların ATM önünde beklerken görüntüsü

İhtiyaç Kredisi İnternet Bankacılığı Suç Örgütü Harekete Geç Cep Telefonu 

-ATM'de işlem yaparken görüntüleri
-ATM'dan ayrılırlarken görüntüleri

( MERSİN )- Mersin'de 'oltalama' tabir edilen yöntemle hesabını ele geçirdikleri kişiler adına kredi kullandıkları iddiasıyla yakalanan dolandırıcılar, talimatı 'Harry Potter' lakaplı suç örgütü liderinden aldıklarını söylediler MERSİN

- Mersin'de 'oltalama' (phishing) tabir edilen yöntemle hesabını ele geçirdikleri kişiler adına kredi kullandıkları iddiasıyla yakalanan dolandırıcılar, talimatı 'Harry Potter' lakaplı suç örgütü liderinden aldıklarını söylediler. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan D.Ö, bankadan cep telefonuna gönderilen mesajda, bilgisi dışında adına 30 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu. Polisteki ifadesinde, internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü söyleyen D.Ö., "Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı sonra adıma 30 bin TL ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım. Bankayı aradım ve bilgim dışında internet bankacılığı hesabımdan işlem yapıldığını söyledim" dedi.
Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.Ö'nün banka bilgilerini 'phishing' yöntemiyle ele geçirerek adına 30 bin lira kredi çeken, daha sonra parayı başka hesaplara havale ederek kentteki ATM'lerden ya da iş yerlerine ait pos cihazları ile çektikleri belirlenen Muhammet B. ile Aziz G'yi, başka bir şahsın hesabından para çektikleri sırada suçüstü yakaladı. Her 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Talimatı 'Harry Potter'dan almışlar Olayla ilgili yapılan incelemede, şüphelilerin aynı yöntemle ülkenin bir çok yerinde 30 kişiyi dolandırdıkları, talimatları ise 'Harry Potter' lakaplı suç örgütü elebaşından aldıkları belirlendi. Suç örgüt elebaşının yakalanmasına yörelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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