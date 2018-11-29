Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Banka çıkışında gasp - İSTANBUL

Banka çıkışında gasp - İSTANBUL

- Olay anı - Mağdur ile röportaj Banka çıkışında gasp - Bankadan 500 bin lira çeken vatandaş kendisini takip eden zanlılarca gasbedildiİSTANBUL (AA) - Pendik'te bir vatandaş, bankadan çektiği 500 bin lirayı çalıştığı şirkete getirirken gasbedildi.Ankara Caddesi'nde faaliyet gösteren bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Ş.H, bankadan çek tahsil ederek 500 bin lirayı firmaya götürmek üzere şubeden çıktı.Kendisini takip eden zanlılarca çantasındaki 500 bin lira gasbedilen Ş.H, ''Bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettim, firmaya girerken bir kişi bana bir şey sorar gibi yaptı, sonra çantayı alarak kaçtı, koştum ama yakalayamadım. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz.'' dedi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında Ş.H'yi takip eden şüphelilerin, içinde para olan çantayı alarak uzaklaşması görülüyor.Olayla ilgili devam ediyor.

Akalan Kamera 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı