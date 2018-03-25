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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
- Bangladeşli öğrencilerden özel şart kontenjanına protesto - Öğrencilerden ülke tarihinin en büyük eylemi Haberi

- Bangladeşli öğrencilerden özel şart kontenjanına protesto - Öğrencilerden ülke tarihinin en büyük eylemi Haberi

Öğrencilerin genen görüntüleri

Yaş Sınırı Sivil Toplum Şehit Aileleri Hükümet Öğrenciler 

-Görüntüler Diş haberler mailine atıldı
-Görüntüler sadece bugünün programından çekildi

( DAKKA ) - Bangladeşli öğrencilerden özel şart kontenjanına protesto- Öğrencilerden ülke tarihinin en büyük eylemi DAKKA

- Bangladeş genelinde binlerce öğrenci işe alımlarda uygulanan özel şart kontenjanına tepki göstererek ülke tarihinin en büyük protesto eylemini gerçekleştirdi. Bangladeş’te binlerce öğrenci sınavlarında başarılı olsalar dahi işe alımlarda şehit ve gazi aileleri, kadınlar ve etnik gruplara kanunen tanınan özel şart kontenjanını protesto etti. Binlerce öğrenci, hükümetin kararını protesto etmek için bir araya gelerek ülke tarihinin en büyük eylemini gerçekleştirdi. Son 2 haftadır yoğun bir şekilde eylem düzenleyen öğrenciler başta başkent Dakka olmak üzere diğer 64 ilde de geniş katılımlı protesto gösterisi gerçekleştirdi. Sadece Dakka’da düzenlenen eyleme yaklaşık 50 bin öğrenci katıldı.
Eyleme katılan öğrenciler diplomalarını boyunlarına asarak sokak ve caddeleri temizledi. Dakka’da gerçekleşen protestoda öğrenci temsilcisi devlet tarafından konulan bu dengesiz kotaların kaldırılmasını isteyerek eylemin amacını bir kez daha açıkladı.
Öğrenci temsilcisi, dengesiz kotaları dengelemek için kotaların yüzde 56’dan yüzde 10’a indirilmesini, iş alanlarına kotaya dahil aday bulunamayınca kalan kotaları kotaya dahil olmayan öğrencilerden doldurulması, kotadaki öğrenciler için özel sınavların hazırlanmaması, işe girmek için kotadakilerin yaş sınırı normal öğrencilerin yaş sınırından fazla olmaması ve bir kez kotaya dahil olup da sınavı kazanamayanlar için bir daha girme hakkı bulunmaması gibi şartların devlet tarafından kabul edilmesini beklediğini açıkladı.
Yıllardır devam eden bu özel şart kontejanı nedeniyle kotaya dahil olmayan öğrenciler, sınavlarda başarılı olup ön sıralarda yer alırken de alt sıralardaki öğrencilerin özel şart kotalarına dahil olması sebebiyle işe daha hızlı alınıyor. STK ve Şehit dernekleri “evet” dedi Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen eylem ve konulan şartlara sivil toplum kuruluşları (STK), üniversite sendikaları, şehit aileleri, kotada olan öğrencileri ve şehit ve gazi dernekleri de destek verdi. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Chittagong şehrinde düzenlenen bir parti mitinginde gerçekleştirdiği konuşmasında, “Öğrencilerin şartlarını asla kabul edemeyiz. Şehit ve gazi aileleri için yüzde 30 olan özel şart kotasını değiştiremeyiz. Onlar sayesinde bağımsızlığımıza kavuştuk. Onların ailelerine özen göstermek mecburiyetindeyiz” dedi.

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